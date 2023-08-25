الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).