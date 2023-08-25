الخارجية الفلسطينية تُرحب بالإدانات الدولية لتصريحات "بن جفير" العنصرية

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رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم /الجمعة/ - أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين العرب.

وطالبت الوزارة بضرورة وجود ضغط أمريكي ودولي حقيقي على بنيامين نتنياهو لإقالة بن جفير، خاصة وأن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن جفير وسموتريتش.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، المسئولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.