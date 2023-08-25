وأضاف ريابكوف - خلال مؤتمر صحفي حول نتائج قمة "بريكس" التي انتهت أمس، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - إن وجود أكثر من 15 طلبا للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، والتي ظلت مطروحة على الطاولة بعد توسيع المجموعة، تشير إلى الحداثة التي يتمتع بها هذا الشكل من التعاون"، مضيفا أن أشكال التعاون الغربية غير المتوازنة، وسياسات الإملاء والعقوبات والضغط، وفكرة أن العالم يجب أن يبنى وفقا لمبدأ "من ليس معنا فهو ضدنا"، كل هذا سيصبح من الماضي.