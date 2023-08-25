الحكومة تشجع البحث العلمى.. زيادة مخصصات حافز التميز للماجستير والدكتوراه

كتبت نورا فخرى

شهدت مخصصات حافز التميز للماجستير والدكتوراه زيادة بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023 لتبلغ 160.5 مليون جنية مقابل 139.2 مليون جنية العام السابق.

جاء ذلك حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، والموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية"، وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.