الجزائر: طلبنا الانضمام إلى "بريكس" خيار استراتيجى وتنموى

إيمان حنا

أوضح وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى مجموعة بريكس من منطلق "إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادى واستراتيجى وتنموى من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى". وفق صحيفة البلاد الجزائرية .

وقال: "لقد أخذت بلادى علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة 6 دول جديدة لعضوية المجموعة"، وفتح المجال فى المستقبل القريب لدول أخرى، مشيرا إلى أن "قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثرى فى مختلف المجالات بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجى تقدم لعضويتها مزايا جلية".

وذكر فايد بأن الجزائر تعول فى ذلك على "اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدى بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة".

يذكر أن أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة بريكس انطلقت الثلاثاء في مدينة جوهانسبرغ ، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.