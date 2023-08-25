وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح الخواجا والد الشهيد معتز الخواجا الذي استشهد برصاص الاحتلال في التاسع من شهر مارس الماضي بعد تنفيذ عملية داخل أراضي الـ 48، وذلك بعد تفتيش منزله في بلدة نعلين الواقعة غرب رام الله. ولا تزال قوات الاحتلال تصادر جثمان الشهيد الخواجا حتى الآن.



وأضافت المصادر أو قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة سلواد شمال رام الله، وشابا رابعا من أمام مسجد (سردا) شمال رام الله أيضًا.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية، والتي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدا في عدوان واستفزاز المستوطنين الإسرائيليين، بعد عملية إطلاق نار أسفرت في وقت سابق هذا الأسبوع، عن مقتل مستوطنة إسرائيلية قرب مُستوطنة "كريات أربع".