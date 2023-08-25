الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب

إيمان حنا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المجتمع الدولي يتجه نحو تعددية الأقطاب، وأن هناك حاجة شديدة إلى تعزيز وإصلاح الهيكل متعدد الأطراف بناء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشدداً على أهمية التمسك بالوحدة والعدالة للتصدي للتحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن وأهمها أزمة المناخ والتفاوت الاقتصادي والصراعات.

جاء ذلك في كلمة أنطونيو جوتيريش أمام قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، وتمثل أكثر من 40% من عدد سكان العالم.

وتطرق جوتيريش في خطابه إلى التحول الدولي نحو العالم متعدد الأقطاب، داعيا إلى تعزيز المنشآت متعددة الأطراف الفعالة والقوية.

وسلط الأمين العام الضوء على المخاطر التي تمثلها التكنولوجيات الحديثة، وتدهور آثار تغير المناخ وزيادة الفقر والجوع في العالم.

وفي سياق إشادته بالمسار الذي اتبعته جنوب أفريقيا نحو الوحدة "عبر العمل والاتحاد"، قال إن هذا ما يحتاجه العالم، الاتحاد في العمل والعدالة.