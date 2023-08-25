الأقصر تستضيف دورة تدريبية للنهوض بمنظومة الجمارك .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر عقد فعاليات عقد فعاليات دورة تدريبية حول حوكمة الحدود وحماية الأشخاص المتنقلين، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك، ومواكبة التطورات العالمية من خلال التعاون مع الجهات الدولية، وفي إطار تعاون وزارة المالية مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 24 أغسطس 2023 داخل أحد فنادق الأقصر.

وقد حضر افتتاح وتفاصيل وفعاليات الدورة التدريبية فى الأقصر، كل من ميخاو نوبيس ممثل بالمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن رئيس بعثة المنظمة بالقاهرة، ومحمود الفقى ممثلا عن وزارة المالية ومسؤول التنسيق بين وزارة المالية والمنظمة الدولية للهجرة، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ومحمد متولى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، وزكريا عطاى ممثلا عن مصلحة الجمارك، وبحضور عدد من العاملين لجمارك الأقصر وأسوان.

وتم عقد فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بجمارك الأقصر، وفقاً لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بعد توجيهات بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية للتعرف على مفاهيم حوكمة الحدود والأشخاص المتنقلين وحقوق الإنسان على الحدود، والتعريفات المتعلقة بالهجرة ومسارات الهجرة والأطر الوطنية القائمة حول الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين بهدف الوصول بالعاملين الجدد إلى المستوى الأمثل، والارتقاء بهم بهدف تنمية قدراتهم في بداية عملهم الجمركى، وفي ختام فعاليات الدورة تم تسليم المشاركين فى الدورة شهادات اجتياز لحضورهم هذه الدورة.



الأقصر تستضيف دورة تدريبة للنهوض بمنظومة الجمارك



تكريم المشاركين فى دورة تدريبية للجمارك



جانب من تدريب المشاركن فى دورة الجمارك



حضور دورة تدريبة للنهوض بمنظومة الجمارك حول حوكمة الحدود



دورة تدريبة للنهوض بمنظومة الجمارك حول حوكمة الحدود



