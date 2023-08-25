افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز "حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور " بتكلفة إجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه وهم:

- مسجد رجب حسين - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الجبرسية القبلي - قرية الخوري البحرية - أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد عزبة صيام - حفص - دمنهور على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب" وأكدت خطبة الجمعة أن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال الي الله عز وجل، وعدّ المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه، وقد وعد الله عز وجل من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة.



