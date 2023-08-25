إقبال كبير من المصيفين على شاطئ الزهور بمركز فايد فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد شاطئ الزهور بمركز و مدينة فايد بالإسماعيلية إقبالا كبيرا من المصيفين من مختلف المحافظات القريبة، ومنها الشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة، وعدد من مراكز ومدن الإسماعيلية منها القصاصين والقنطرة والتل الكبير وأبو صوير، وذلك نظرا لقرب فايد من المحافظات وسهولة الوصول إليها فى وقت قياسي بالإضافة إلى وجود العديد من الخدمات داخل فايد وعلى الشواطئ.

واستعدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال المصيفين بشواطئها ونواديها المختلفة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد ومنها شاطئ ونادى الزهور.

ويستطيع زائر فايد أو المصيف، أن يقضى يوما كاملا على البحر بحوالي 100 جنيه شاملة دخول النادى والشاطئ واستئجار كرسى وشمسية وشراء وجبة من خارج الشاطئ.

وتستطيع الأسرة أن تقضى يوما بليلة بأسعار تبدأ من 200 إلى 350 جنيها وذلك عن طريق استئجار شاليه.

وتتميز مدينة فايد عن سائر المدن الساحلية بنظافة شواطئها ورخص دخولها والإقامة بالشاليهات التى تستقبل المواطن البسيط، بالإضافة إلى سهولة ورخص مواصلاتها حيث تناسب كل المستويات المادية المختلفة .

كما يوجد بمدينة فايد التى تقع على شاطئ البحيرات المرة قرى سياحية خاصة، بالإضافة إلى فيلات خاصة يقصدها العائلات لاستئجارها للإقامة فيها مع أسرهم.

ويقصد مدينة فايد الآلاف من المصيفين وخاصة رحلات اليوم الواحد، فيستطيع زائر المدينة أن يقضى يوما جميلا على أحد شواطئها وبأقل الأسعار، حيث تتراوح تذاكر دخول الشواطئ من 10 إلى 20 جنيها فى اليوم الواحد، بالإضافة الى وجود شاليهات فى متناول جميع الفئات تبدأ من 200 جنيه حتى 350 جنيها للمميز. ومن أشهر شواطئ مدينة فايد، شاطئ الزهور، ويقع فى آخر الشارع الجديد بوسط المدينة، ويتمتع بشاطئه الرملى المفضل لجميع المصيفين، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشاليهات أسعار استئجارها فى متناول الجميع .

وقال مسؤل نادى وشاطئ الزهور، إن نادى وشاطئ الزهور يتكون من 18 شاليها، ويتراوح أسعار إيجارات الشاليهات من 220 جنيها إلى 300 جنيه ويعتبر أرخص الإيجارات مقارنة بالقرى السياحية.

وأضاف أن شاطئ الزهور يجذب الآلاف من المصيفين، وخاصة مصيف اليوم الواحد حيث يأتى للشاطئ الآلاف من المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الشاطئ يضم مسرحا وألعاب مائية وألعاب ترفيهية وكافتيريات .

وأكد أن سعر التذكرة للدخول 20 جنيها، وإيجار الشمسية الواحدة 10 جنيهات والكرسى إيجاره 2 جنيه طوال اليوم ، مضيفا أن الشاطئ بعد الساعة الرابعة مفتوح لكل أبناء فايد بالمجان وكذلك الكراسى والطرابيزات.

وأضاف أن الشاطئ معروف لدى جميع المصيفين والمقيمين فى الشاليهات ولدينا مجموعة كبيرة من المصيفين، وخاصة من محافظتى الشرقية والقاهرة يأتون إلى الشاطئ والشاليهات كل عام .