إقبال كبير من المصطافين على شواطئ رأس البر وإنقاذ 69 حالة من الغرق.. صور

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ مدينة رأس البر ، إقبالا كبيرا من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك مع استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري؛ حيث قام فريق المبادرة بالتنسيق مع إدارة الشاطئ بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023.

يذكر أن العمل يجري علي شاطئ رأس البر من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

يذكر أنه تم اليوم إنقاذ عدد 69 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 198 طفلا تائها إلى ذويهم.