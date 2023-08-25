إصابة 3 أشخاص في حريق داخل سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، إثر حريق داخل فرن بسوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في فرن داخل سوق الأسماك الحضاري، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي السوق، في الوقت الذي أصيب اثنين بحروق وثالث باختناق.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.