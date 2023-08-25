اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في حريق داخل سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:10 م
إصابة 3 أشخاص في حريق داخل سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد جانب من الحريق
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إثر حريق داخل فرن بسوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي.
 
تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في فرن داخل سوق الأسماك الحضاري، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، وبرفقته 3 سيارات إطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي السوق، في الوقت الذي أصيب اثنين بحروق وثالث باختناق.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.
 
 
 
إطفاء الحريق
إطفاء الحريق

الحريق في شرق بورسعيد
الحريق في شرق بورسعيد

تجمع الأهالي في الحريق
تجمع الأهالي في الحريق

تواجد لسيارات الاطفاء
تواجد لسيارات الاطفاء

جانب من الحريق
جانب من الحريق

حريق فرن ببورسعيد
حريق فرن ببورسعيد

حريق فرن في سوق الأسماك
حريق فرن في سوق الأسماك

مساعدة الأهالي في إطفاء الحريق
مساعدة الأهالي في إطفاء الحريق

 
 
 


 

 


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