إصابة شاب بطلق نارى وآخر بجرح فى الوجه فى مشاجرة بعد انتهاء حفل زفاف بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، شابا يبلغ من العمر 19 سنة مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى وآخر بجروح متفرقة بالوجه على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بناحية قرية شطوره بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من المستشفى العام بطهطا يفيد بوصول شخصن مصابين إلى المستشفى على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بقرية شطوره وتصادف وجود المصابين بمكان المشاجرة.

وعقب الانتقال والمعاينة تبين وصول ت . ك . ذ 19 سنة، مصابا بطلق نارى بالقدم اليسرى، ووصول ا . ع . أ 31 سنة مصابا بجرح قطعى بالجبهة على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بناحية قرية شطوره عقب حفل عرس وتصادف وجود المصابين بمكان المشاجرة تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق فى الواقعة وتجرى شئونها.

يذكر أن مستشفى جهينة المركزى غربى محافظة سوهاج استقبل قبل ذلك شاب يبلغ من العمر 34 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لعدة طعنات متفرقة بالجسم عقب تعدى أخرين عليه بسبب خلافات بينهم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى غربى سوهاج بوصول شاب يقيم بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة جثة هامدة على إثر تعدى اخرين عليه وتم التحفظ علليه بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة إصابة أ . م . ع 34 سنة يقيم بناحية قرية عنيبس منطقة شرق البلد بطعنات متفرقة بالجسم على إثر قيام أخرين بالتعدى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.