اليوم السابع
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أول مكتب شهر عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:18 م
أول مكتب شهر عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين أول مكتب شهر عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن

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فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات التى يحتاجها الموظفون والمواطنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها خدمات الشهر العقارى، فقد قامت وزارة العدل بتخصيص سيارة توثيق متنقلة أمام مبنى الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة لتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين ثلاثة أيام اسبوعياً وهى أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع.
 
وفى سياق متصل، قامت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية بتخصيص مقر دائم دون مقابل للشهر العقارى بمنطقة الخدمات بالحى الحكومى يتكون من طابق أرضى وأول بمساحة 250 متر مسطح تقريباً مع قيام الشركة بتحمل تكاليف تشطيب المقر التي تتم حالياً وذلك تيسيراً على المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزاره الاسكان

وزاره العدل

مكتب شهر عقاري

العاصمه الاداريه



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