أول مكتب شهر عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

كتب أحمد حسن

فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات التى يحتاجها الموظفون والمواطنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها خدمات الشهر العقارى ، فقد قامت وزارة العدل بتخصيص سيارة توثيق متنقلة أمام مبنى الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة لتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين ثلاثة أيام اسبوعياً وهى أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع.

وفى سياق متصل، قامت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية بتخصيص مقر دائم دون مقابل للشهر العقارى بمنطقة الخدمات بالحى الحكومى يتكون من طابق أرضى وأول بمساحة 250 متر مسطح تقريباً مع قيام الشركة بتحمل تكاليف تشطيب المقر التي تتم حالياً وذلك تيسيراً على المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.