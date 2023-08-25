أسرة طفل تكشف ملابسات مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة طفل لقى مصرعه بإحدى قرى العياط وذكروا أنه أصيب ب صعق كهربائي تسبب في وفاته، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

كما ناظر رجال المباحث جثة الطفل، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، كما أكد التقرير الطبى، أن سبب الوفاة صعق كهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود، لكشف ملابسات الحادث،وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.