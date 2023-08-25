اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

أسرة طفل تكشف ملابسات مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:00 م
أسرة طفل تكشف ملابسات مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة طفل لقى مصرعه بإحدى قرى العياط  وذكروا أنه أصيب بصعق كهربائي تسبب في وفاته، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.
 
كما ناظر رجال المباحث جثة الطفل، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، كما أكد التقرير الطبى، أن سبب الوفاة صعق كهرباء. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية بالعياط. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
استمع رجال المباحث لأقوال شهود،  لكشف ملابسات الحادث،وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

صعق كهرباء

مصرع طفل

مركز العياط

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة