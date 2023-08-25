أحدث مشروعات قطاع الأدوية ورفع كفاءة العاملين بشركات القابضة × 7 معلومات

تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على الارتقاء بقطاع الأدوية، فى إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى، حيث افتتح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العام، أحدث المشروعات.

تعرف على التفاصيل فى 7 نقاط:

1- تم افتتاح مشروع تطوير المنطقة العقيمة "DSA" بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

2- المشروع تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات العالمية لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية.

3- شمل تطوير منطقة الأمبول والفيال للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للمستحضرات التى تتأثر بالتعقيم الحرارى، وذلك بتكلفة حوالى 33 مليون جنيه.

4- تم توزيع 60 شهادة معتمدة من هيئة الدواء المصرية فى ختام الدورات التدريبية للقطاعات الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، فى ضوء رفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاعات الفنية بالشركات التابعة، وذلك من خلال التعاون بين هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة للأدوية.

5- العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.

6- القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين.

7- الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.