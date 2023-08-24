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7 خطوات لاستخراج وثيقة زواج إلكترونيا خلال 3 أيام.. تعرف عليها

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:30 ص
7 خطوات لاستخراج وثيقة زواج إلكترونيا خلال 3 أيام.. تعرف عليها استخراج وثائق - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تحرص دائما أجهزة وزارة الداخلية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل. وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيا في ثلاثة أيام.
 
استخراج وثيقة زواج إلكترونيا:
1- الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي وتسجيل الدخول عليه.
2- اضغظ على أيقونة دليل الخدمات.
3- ومن ثم اختر أيقونة الأحوال المدنية.
4- اضغط على "وثيقة زواج".
5- قم بملء كافة البيانات المطلوبة مثل عدد الأشخاص المستفيدين وبيانات مقدم الطلب.
6- سدد الرسوم الخاصة بالخدمة.
7- قم بالضغط على إرسال الطلب.
 
ويتم تسليم وثيقة الزواج فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ إرسال الطلب.

وزارة الداخلية

وثيقة الزواج

الخدمات الالكترونية

وثيقة زواج

اليوم السابع بلس



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