5 ملايين مشتغل بالزراعة والصيد بنسبة 18.8٪ من إجمالى المشتغلين بالربع الثانى 2023

كتب: مدحت عادل

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، وفقا لبيانات بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل – يونيه" لعام 2023.

وقالت بيانات البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المشتغلين فى نشاط الزراعة والصيد بلغ 5.409 مليون مشتغل "4.494 مليون ذكور، 915 ألف إناث" بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل "3.541مليون ذكور، 666 ألف إناث" بنسبة 14.6٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشـتغلين فى نشـاط التشـييد والبناء 4.054 مليون مشتغل "4.027 مليون ذكور،27 ألف إناث" بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين فى الصناعات التحويلية 3.735 مليون مشتغل "3.401 مليون ذكور، 334 ألف إناث" بنسبة 13٪ من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل "2.637 مليون ذكور، 44 ألف إناث" بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عـدد المشتغلين 28 مليون و800 ألف فرد، بينما كان 28 مليون و400 ألف فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4،٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779 مليون مشتغل.

وإجمالا سجل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد.