اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 02:33 م
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4 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ"إيريس".. الأعراض وطرق الوقاية

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:00 م
4 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ"إيريس".. الأعراض وطرق الوقاية إيريس
فاطمة ياسر

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 ظهرت مؤخرا متحورات جديدة لفيروس كورونا، ووصفت منظمة الصحة العالمية  متحور "إيريس" بأنه مثير للاهتمام، ولكنة لا يشكل قلقا، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" و" hindustantimes"، ففي 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور  "إيريس"  EG.5 إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها، وطبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

فالمتحور الجديد "إيريس" من نسل "أوميكرون"، لكن به بعض الطفرات التي تجعل تأثيره على الخلايا يفوق ما يفعله "أوميكرون".

من هم الفئات  الأكثر عرضة للإصابة بمتحور "أيريس"؟

 

-كبار السن.

-الأطفال.

-مرضى الأمراض المزمنة .

-من يعانون ضعف المناعة.

وحث التقرير هؤلاء الأشخاص أو على هذه الفئات أن تتبع الإجراءات الوقائية الاحترازية، مع تلقي جرعة معززة من اللقاح قبل حلول فصل الشتاء.

أما عن أعراض "إيريس" فهي:

-الزكام .

-آلام الحلق.

-سيلان الأنف.

-الصداع.

-وفي بعض الأحيان فقدان حاستي التذوق والشم.

 


إيريس

فئات أكثر عرضة بمتحور كورونا

كورونا



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