اليوم السابع
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318 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة فى كفر الشيخ دون شكاوى

الخميس، 24 أغسطس 2023 01:56 م
318 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة فى كفر الشيخ دون شكاوى جانب من المتابعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أدى 318 طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فى اختبارات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أى مخالفة أو شكاوى.

 

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء  الطلاب والطالبات امتحان مادة  اللغة الأجنبية الأولى، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أى شكاوى أو مخالفات

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على  انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

 


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