اليوم السابع
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100 مليون مشاهدة فى 4 ساعات لمقابلة ترامب مع توكر كارلسون

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:05 م
100 مليون مشاهدة فى 4 ساعات لمقابلة ترامب مع توكر كارلسون ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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نجحت المقابلة التى أجراها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مع مذيع فوكس نيوز السابق توكر كارلسون، والتى تم بثها عبر الإنترنت، فى خطف الأضواء، حتى أنها حققت ملايين المشاهدات فى غضون ساعات قليلة.
 
وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فإن المقابلة حظيت بـ100 مليون مشاهدة على منصة السوشيال ميديا إكس، تويتر سابقا، فى الوقت الذى كان فيه منافسو ترامب يشاركون فى أولى مناظرات الجمهوريين استعدادا لسباق الرئاسة 2024.
 
 واختار ترامب عدم المشاركة فى المناظرة، مشيرا إلى أن أرقام فى استطلاعاته الرأى تشير إلى تقدمه بفارق كبير على منافسي. 
 
 ويشير مقياس إكس فقط إلى عدد الأشخاص الذين شاهدوا المشور، ولو بشكل عابر، لكنه لا يقيس  عدد الأشخاص الذين شاهدو المقابلة بالفعل أو مدة مشاهدتها، حيث قام مالك المنصة إيلون ماسك بإزالة القدرة على قياس مشاهدات الفيديو فى وقت سابق هذا العام. ورغم ذلك، فإن المقابلة التى بثت على منصة إكس فى نفس وقت مناظرة الجمهوريين، سرعان ما أصبحت المقابلة لأكثر مشاهدة لمذيع فوكس نيوز السابق.
 
 وخلال المقابلة، قال ترامب إنه تجنب المناظرة لأنه يعتقد أنه سيتم مضايقة من قبل المرشيحن الذين لم يكن ينبغى أن يترشحوا للرئاسة لو شارك. وقال ترامب: أتقدم بفارق 50 أو 60 نقطة، وأقول هل أجلس هناك لساعة أو ساعتين، أيا كان ما سيحدث وأتعرض لمضايقة من أشخاص لم يكن يبغى أن يترشحوا للرئاسة؟.

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مقابلة ترامب

مناظرة الجمهوريين

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دونالد ترامب



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