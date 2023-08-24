وكالة الطاقة الذرية: تصريف المياه المعالجة فى محطة "فوكوشيما" يجرى بشكل آمن

وأوضحت الشركة -في بيان، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أى حوالي 30 خزانا.. بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.

وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووي المنصهر، وهي مياه مشعة بشكل كبير، ويتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة، ولكنها ما زالت تحوي على التريتيوم.

وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم، وفق معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.