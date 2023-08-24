وكالة الطاقة الذرية: تصريف المياه المعالجة فى محطة "فوكوشيما" يجرى بشكل آمن

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أن تصريف المياه المعالجة فى محطة "فوكوشيما دايتشى" للطاقة النووية يجرى بشكل آمن وتحت مراقبة دقيقة من خبراء الوكالة.
ولفت جروسي - في تصريحات اليوم الخميس، إلى بدء شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) اليوم في تصريف المياه المعالجة من جبال الألب المخزنة في محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط، حسبما أكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودون في الموقع.
وأوضح أنه كجزء من مراجعة السلامة المتعددة السنوات للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصريف المياه، فإن فريق الوكالة حاضر لرصد التصريف وتقييم تطبيق اليابان لجميع معايير السلامة الدولية ذات الصلة بتصريف المياه، لافتا إلى أن خبراء الوكالة موجودون على الأرض؛ ليكونوا بمثابة عيون المجتمع الدولي ويضمنون تنفيذ عملية التفريغ كما هو مخطط له بما يتوافق مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة.
وتابع جروسي قائلا "من خلال تواجدنا نساهم في توليد الثقة اللازمة بأن العملية تتم بطريقة آمنة وشفافة".
وفى وقت سابق، ذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، اليوم الخميس، أنها بدأت فى تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية فى المحيط.
وأوضحت الشركة -في بيان، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أى حوالي 30 خزانا.. بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.
وتختلط المياه الجوفية ومياه الأمطار مع المياه المستخدمة لتبريد الوقود النووي المنصهر، وهي مياه مشعة بشكل كبير، ويتم معالجة المياه المتراكمة لإزالة غالبية المواد المشعة، ولكنها ما زالت تحوي على التريتيوم.
وتخطط الحكومة اليابانية لتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم، وفق معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، قبل أن يتم تصريف المياه في البحر.
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