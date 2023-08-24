وزير المالية الروسي يكشف إمكانية تبادل الأصول المجمدة مع الغرب

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كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن خطط الحكومة والبنك المركزي لمبادلة أصول المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الغرب.

وقال الوزير - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه تم إعداد مسودة بهذا الشأن، ومن المقرر في المرحلة الأولى تحرير حسابات أجنبية بقيمة 100 مليار روبل".

وأضاف أنه سيتم مساعدة المستثمرين الروس المجمدة أصولهم في الدول غير الصديقة، في إطار خطة تهدف لاستعادة الثقة بالسوق المالية الروسية، مشيرا إلى أن أسهم وأصول أكثر من 5ر3 مليون مواطن روسي بقيمة 5ر1 تريليون روبل مجمدة في الغرب.

وكان البنك المركزي الروسي قد ألمح سابقا إلى إمكانية تبادل أصول المستثمرين الأجانب من دول العقوبات المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية، فيما أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وجمدت أصولا وأموالا غربية بمئات مليارات الدولارات.