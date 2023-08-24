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وزير التعليم يسند الإدارة المركزية لشئون المديريات لخالد عبد الحكم

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:07 م
وزير التعليم يسند الإدارة المركزية لشئون المديريات لخالد عبد الحكم خالد عبد الحكم بالإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية
كتب محمود طه حسين

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شهدت الساعات الماضية إسناد بعض الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعدة قيادات، حيث كلف الوزير الدكتور رضا حجازى خالد عبد الحكم بالإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.
 
الجدير بالذكر أن خالد عبد الحكم، من أكفأ قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث شغل عدة مناصب قيادية بالوزارة وخارجها منها نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، وقبلها تولى قيادة امتحانات الثانوية العامة بمفرده، كما يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ومشرف على الإدارة العامة للامتحانات، كما شغل منصب وكيل مديرى التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة دمياط، كما تولى منصب الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولى.
 
وشهدت التغييرات أيضا منح إيمان صبرى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة منصب مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى بعد بلوغها سن المعاش مع استمرارها بأداء نفس المهام والاختصاصات.

التربية والتعليم

التعليم الخاص والدولى

إيمان صبرى

خالد عبد الحكم



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