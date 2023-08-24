مُستوطنون يغلقون مداخل قرى فلسطينية فى الخليل ويُنظمون مسيرات استفزازية

وكالات

أغلق مُستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم /الخميس/، مداخل عدد من القرى والبلدات، ومخيم الفوار في مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين المسلحين، أغلقوا بحماية من جيش الاحتلال الطريق الرئيسي ومداخل عدد من القرى والبلدات، ومنعوا تنقل المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق من محافظة الخليل، ونظموا مسيرات استفزازية على مدخل مخيم الفوار وبلدة دورا ومدخل الخليل الجنوبي "الفحص"، ومفترق بيت عينون شمالا، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب.

وصعّدت قوات الاحتلال منذ عدة أيام من إجراءاتها التعسفية وعقوباتها الجماعية بحق أهالي المحافظة، حيث تفرض طوقًا عسكريًا مشددًا على مدينة الخليل وقرى المحافظة وبلداتها كافة.