موجز الاقتصاد: هيئة الاستثمار تطرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكترونى

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 24-8-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، منها هيئة الاستثمار تطرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية، و ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.33% خلال تعاملات الأسبوع وغيرها.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.33% خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3702.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5443.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 22090.14 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5479.98 نقطة

هيئة الاستثمار تطرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهة الولاية عن طرح 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الالكترونى للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية: ‏www.investinegypt.gov.eg

وزير الإسكان يتفقد المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على جودة الأعمال المُنفذة، وجاهزية المبانى الإدارية والخدمية، ومختلف مكونات المشروع للتشغيل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

مستثمرون وخبراء: فرص جديدة للصناعة بعد انضمام مصر لمجموعة "بريكس"

أكد مستثمرون وخبراء في قطاع الصناعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية ، مؤكدين على أن مصر تملك القدرة على تحقيق ذلك.





عضو شعبة الاستثمار العقارى: القطاع العقارى المستفيد الأكبر من الانضمام لبريكس

أكد المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس"، يمثل خطوة قوية للقضاء علي هيمنة الدولار علي الاقتصاد العالمي، وفرصة جيدة نحو استعادة توازن الاقتصاد العالمي .

زيادة الدارسين فى المؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى 17% خلال 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.

أسعار الذهب عالمياً تسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين عند 1921 دولارا

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية مما زاد من جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات، بينما تنتظر الأسواق لحديث رئيس البنك الفيدرالي لمعرفة لمحات عن مستقبل أسعار الفائدة.

رئيس مصلحة الضرائب: اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين لوظائف مديرى العموم

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر إجراء اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين في مسابقة التعيينات بوظائف «مديري العموم» الواردة بالإعلان رقم «2» لسنة 2022؛ بما يضمن اختيار الأكفأ وفقًا للقانون، تمهيدًا لاستصدار قرار من السلطة المختصة بتعيينهم على النحو المعمول به من قبل، مشددًا على أننا ملتزمون بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية وحيادية.

86 ألف كيلو متر بنهاية 2022.. مشروعات توسعات الشبكة القومية للغاز والخطوط الجديدة

يستهدف قطاع البترول التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والخطوط الجديدة ،حيث قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بالتوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية والفرعية حوالي 86 ألف كيلو متر بنهاية 2022 وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطوط الجديدة من أهمها مشروع خط التينة غرب ميت نما / الشرقاوية بطول 168 كم وقطر 42 المرحلة الأولى بطول 80كم ).

صندوق الإسكان: لا يجوز التصرف بوحدات "سكن لكل المصريين" قبل مرور 7 سنوات

نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "ٍسكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.