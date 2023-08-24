مصطفى مدبولى لـ"إكسترا نيوز": دخول مصر فى بريكس يحقق العديد من المزايا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على بالتحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نراها أنها ستخدم المصالح المتبادلة .

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دخول مصر كشريك وعضو أساسى في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح أفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من إنشاء تكتل بريكس تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي ويكون هناك توازن في عملية إدارة الملفات العالمية سياسيا واقتصاديا.