اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 09:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى مدبولى لـ"إكسترا نيوز": دخول مصر فى بريكس يحقق العديد من المزايا

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:45 م
مصطفى مدبولى لـ"إكسترا نيوز": دخول مصر فى بريكس يحقق العديد من المزايا الدكتور مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على بالتحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نراها أنها ستخدم المصالح المتبادلة .

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دخول مصر كشريك وعضو أساسى في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح أفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من إنشاء تكتل بريكس تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي ويكون هناك توازن في عملية إدارة الملفات العالمية سياسيا واقتصاديا.

 


مصر في BRICS

مصر فى BRICS

مصر في بريكس

مصر فى بريكس

مصر_في _BRICS

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة