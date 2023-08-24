مصر فى بريكس.. وزير التموين لـ" اليوم السابع": انضمام القاهرة للمجموعة يوفر الأمن الغذائى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن دخول ضمن مجموعة "بريكس" خطوة متميزة فى زيادة العلاقات التجارية بين مصر والعديد من الدول مثل روسيا والصين والبرازيل وغيرها من الدول خاصة فى مفهوم الأمن الغذائى “ الحبوب ، الاقماح ، الزيوت “ كما أنها تعتبر نقلة هامة لاستكمال إمكانية التعامل بالعملات المحلية أو الروبيل أو الين وفقا لآليات التعامل مما سيقلل الاعتماد على الدولار.

وأضاف المصيلحى ان انضمام مصر لمجموعة “بريكس “ سيزيد من إمكانية التبادل التجارى وتقليل الفجوة فى الميزان التجارى، كما سيتيح لمصر التعامل بالعملات المحلية خاصة فى شراء الحبوب مثل الأقماح والزيوت والسكر مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية كما سيزيد من ثقل مصر على المستوى الدولى فى ظل وجود قيادة سياسية وطنية تحرص دائما على دعم التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة المواطن المصرى.

و ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسى فى بيان: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".