مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع فى الوراق

سقطت فتاة من الطابق الرابع فى منطقة الوراق، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من شقتها بمنطقة الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن فتاة عمرها 14 سنة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.