مشهود له بالكفاءة والحياد.. السيرة الذاتية للنائب العام الجديد.. إنفوجراف

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيين المستشار محمد شوقي عياد بمنصب النائب العام خلفا للمستشار حماده الصاوي النائب العام الحالي، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر المقبل.

التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة، وتدرج في الدرجات القضائية بالنيابة، وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف، ويعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.

شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق، وشغل منصب الرئيس لمحكمة الاستئناف.

واجتمع الرئيس السيسي صباح اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لاختيار المرشحين للمنصب.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.