مديرية العمل ببنى سويف العمل تعلن توافر وظائف فنى كهربائى وميكانيكا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة ببنى سويف عن توافر فرص عمل فنى كهربائى وميكانيكا وأمين مخزن بأحد مصانع المنتجات الزراعية بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بمركز الواسطى شمال المحافظة.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل بأحد مصانع المنتجات الزراعية بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى لتعيين 2 فنى كهربائى يشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق متوسط، وفنى ميكانيكا يشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق متوسط من سكان مركز الواسطى.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر امين مخزن يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عالى وان يجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

وذكرت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف أنه يفضل أن، يكون المتقدمين من سكان مدينة الواسطى وضواحيها على أن تكون مواعيد العمل لاستقبال طلبات التعيين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرًا.