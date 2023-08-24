اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة لتركيب كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية بقرية كوم الحجر

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:22 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة لتركيب كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية بقرية كوم الحجر تركيب كشافات الليد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تركيب كشافات ليد تعمل بالطاقة الشمسية، جرى تركيبها من خلال المشاركة المجتمعية بالقرية، وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتجربة وبالمشاركة المجتمعية من أهالي القرية.

وشهد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تركيب ٣ كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، من خلال  المشاركة المجتمعية للقرية ،بالتعاون مع الوحدة المحلية بكوم الحجر، ومركز شباب كوم، لترشيد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وترشيد النفقات الحكومية، ونشر ثقافة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع مشاركة الجهد الأهلي مع مؤسسات الدولة كعنصر أساسي للتنمية.

وعلى جانب أخر تفقد  عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول الوحدة المحلية بكوم الحجر، والتقى بموظفي الوحدة، موجهاً بحسن معاملة المترددين على الوحدة وإنهاء كافة المعاملات ورفع مستوى الخدمات والمرافق الخدمية المقدمة للمواطنين، كما تفقد الوحدة الصحية بكوم الحجر، لمتابعة انتظام سير العمل بها، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض مع توفير المستلزمات الطبية للمواطنين مع التنبيه بضرورة تواجد الأطباء بالوحدة.

 

تركيب كشافات الليد
تركيب كشافات الليد

 

تركيب كشفات ليد بشوارع قرية
تركيب كشفات ليد بشوارع قرية

 

 

عدد من شباب واطفال قرية كوم الحجر
عدد من شباب واطفال قرية كوم الحجر

 

 

مبادرة لتركيب كشافات الليد
مبادرة لتركيب كشافات الليد

 

 

متابعة الوحدة الصحية بقرية كوم الحجر
متابعة الوحدة الصحية بقرية كوم الحجر

 


 


 

 


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