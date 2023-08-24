محافظ شمال سيناء: إنشاء 6 عمارات جديدة بالعريش واستكمال مرافق وخدمات بالمدن

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنشاء 6 عمارات تم الإنتهاء بحى الريسة بإجمالي 240 وحدة سكنية جديدة بالمنطقة والاولوية فيها لسكان منطقة الميناء بالعريش ولكل المواطنين.

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحاته اليوم عبر إذاعة شمال سيناء، ان الأولوية الأولى فى التعيينات بميناء العريش لأبناء حى الميناء وأبناء سيناء بشكل عام.

وقال انه فى ملف التعليم تم الإستفادة من إضافة 1% لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء، والمنح التى تصل من الجامعات لشمال سيناء تشترط أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية من المحافظة .

واشار انه قريبا سيتم الإعلان عن خريطة قبول الطلاب بمراحل التعليم المختلفة طبقا لأعداد الطلاب، وقد يخفض سن القبول فى الصف الأول الابتدائي فى بعض مناطق المحافظة طبقا لكثافات الطلاب بالمدارس، وهذا الأمر يتم بالنسبة لمراحل التعليم المختلفة بوضع مجموعة من الضوابط تحقق سلامة العملية التعليمية و عدالتها.

وقال محافظ شمال سيناء، ان اتجاه التنمية فى مدينة العريش نحو الغرب، ومن المقرر إنشاء كليتين للأزهر بمنطقة السبيل، و المنطقة تستوعب عدد أكبر من الكليات مستقبلا، وهناك موقفين للسيارات الأول سيتم إنشاؤه شرق مدينة العريش بالقرب من مدخل بوابة مطار العريش ومربوط بالطريق الدائري الجديد وموقف آخر غرب العريش بالسبيل.

وتابع محافظ شمال سيناء بقوله أنا شخصيا غير راض عن مستوى النظافة بمدينة العريش، واشارك المواطنين الرأى فى هذا الموضوع والمواطن شريك فى هذا الموضوع على سبيل المثال كانت هناك مطالبات شعبية بزيادة عدد الكافيتريات والمخيمات على شاطئ العريش رغم أهميتها فى توفير فرص عمل، لكنها أدت إلى تزايد مشاكل النظافة على الشاطئ ونسعى بإذن الله للاستفادة من تجربة هذا العام وسيشهد المواطن تحسن فى هذا الملف خلال المرحلة القادمة".

واشار انه فى ملف الخدمات فى مجال الكهرباء والرصف بمدينة العريش جزء كبير من الخطة تم انجازه، وهناك اولويات للعمل والسعى قبل دخول فصل الشتاء الإنتهاء من رصف معظم الطرق الداخلية وتطوير شبكة الكهرباء بها.

أضاف محافظ شمال سيناء، ان مشروع الصرف الصحى ببئرالعبد قارب على الانتهاء، وتم التصديق على تركيب محول كهرباء جديد للتجمع السكنى بالقرب من منطقة الطبيقى بالخروبة للعائلات الموجودة هناك، وتقرر يوم 3/ 9 القادم تنظيم احتفالية كبيرة لتسليم الأراضي الزراعية بمنطقة بئرالعبد ورابعة وتقنين الوضع بالمنطقة.

وقال ان الخطة الاستثمارية للمراكز يشارك فى توزيعها النواب، و يراعي فيها مصلحة المواطن، وتم وضع تجمع خشم الجاد بوسط سيناء ضمن الخطة لرصف طريق بطول 6 كيلومترات لخدمة التجمع خلال هذا العام، لافتا ان مشكلة العمارات السكنية بجوار مدرسة الفيروز بالمساعيد سيتم بحث مشكلة الفوائد المتراكمة على بعض وحداتها .

أشار محافظ شمال سيناء ان الشيخ زويد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، وتضم أكبر شبكة طرق يجرى العمل فيها، وخلال من 3 إلى 4 شهور سيتم الانتهاء منها وعلى التوازى يتم عمل منظومة صرف صحى متكاملة بالمدينة، وحصلت الشيخ زويد على النصيب الأكبر من المشروعات المنفذة من قبل الدولة ومن خطة المحافظة.