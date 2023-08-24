محافظ بورسعيد: العمل مستمر فى المرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحى

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن العمل مستمر فى تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى، والذي يجرى تطويره على أعلى مستوى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحى، استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة فى قطاع السياحة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالًا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور.

ووجه بتنفيذ الأعمال على أعلى درجه من الكفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الازدحام، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية، والتحف الفنية، بما يحقق عمل سياحى يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.