محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الطرق يتفقدان مشروع امتداد المشاية الجديد.. صور

أرسل المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم لجنة متخصصه برئاسة اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، للمتابعة على الطبيعة لكافة المشروعات التى تم مناقشتها فى زيارة محافظ الدقهلية، لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التى تواجه أعمال التنفيذ من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم رئيس هيئة الطرق والكبارى، والوفد المرافق له بمقر ديوان عام المحافظة وقاموا بجولة تفقدية تفقدوا خلالها مشروع امتداد المشاية الجديدة بطول 2 كيلو متر بداية من مكتبة مصر العامة وصولًا بقولنجيل للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ، وسرعة حلها مع كافة الجهات، كما تفقدوا مقترح مشروع إنشاء ممشى أهل المنصورة على النيل، والذى سيتم تنفيذه فى قطاعين القطاع الأول بداية من موتيل المحافظة وصولًا إلى فيلا غيث والقطاع الثانى بطول امتداد المشاية الجديدة، كما تفقدوا مشروعات الكبارى والتوسعات الجارى انشائها على طريق رافد المنصورة جمصه وطريق جمصة الساحلى بداية من مدينة جمصة حتى مدينة المنصورة الجديدة، حيث تفقدوا المواقع المقترحة لإنشاء كبارى مشاه للطلاب والعاملين بالجامعات أمام كل من جامعة الدلتا وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن ما يحدث على أرض الدقهلية فى عهد الرئيس السيسى من مشروعات قوميه فى مجال الطرق والكبارى لم تشهده المحافظة منذ تاريخها حيث تم تطوير كافة الطرق الرئيسية بالمحافظة بالإضافة إلى إنشاء طرق جديده لربط الدقهلية بكافة المحافظات المجاورة.

وأشار "مختار" إلى أن مشروع امتداد المشاية الجديدة وإنشاء ممشى اهل المنصورة على النيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة لتعود المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها.

وثمن محافظ الدقهلية، دور وزارة النقل وعلى رأسها المهندس كامل الوزير على تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهية.

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة النقل، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية هندسه جامعة المنصورة، والمهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس ايمن سميح مدير هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندس الزناتى عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندس محمد عبدالرؤف وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندسة ندا قطامش مندوب مديرية الإسكان، والمهندسه منى الساعى مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس حى شرق المنصورة، والمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة.