ليس بنس ولا ديسانتيس.. قادم جديد إلى عالم السياسة يبرز فى المناظرة الأولى للجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس هيمنا على السباق الرئاسى الجمهورى طوال أغلب العام، إلا أن أيا منهما لم يهمين على منصة مناظرة الجمهوريين الأولى، التى عقدت مساء أمس الأربعاء.



مناظرة الجمهوريين الاولى

وكان ترامب قد قرر عدم المشاركة فى المناظرة الافتتاحية للسباق الجمهورى نحو البيت الأبيض، نظرا لتفوقه الكبير فى استطلاعات الرأى. ورغم مشاركة ديسانتيس، إلا أن القادم حديثا إلى عالم السياسة فيفيك راماسوامى قد طغى عليه خلال المناظرة.

ولم تخلو المناظرة من أداء قوى من مرشحين آخرين أيضا. فقد كان كلا من نيكى هايلى ومايك بنس وكريس كريستى أقوياء عندما أتيحت لهم الفرصة.

ولم يسأل مديرو المناظرة عن المعارك القانونية لترامب إلا بعد مرور ساعة من بدء الحدث، مع عرض فيديو يستعرض سجن أتلانتا الذى سيسلم فيه ترامب نفسه لواجة الاتهامات فى قضية التلاعب فى نتائج انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا.

واستحوذ راماسوامى على الأضواء، وكان الرجل البالغ من العمر 38 عاما الذى لم يتوقع أحد وجوده بالمناظرة قبل أشهر قيلة مركز للمراحل الأكثر صخبا بالمناظرة. ورغم أنه كان يتخلف عن ترامب بفارق هائل فى استطلاعات الرأى، إلا أن استطاع أن يحقق صعودا مؤخرا، مما كان سببا فى جوده فى قلب منصة المناظرة بجوار ديانتس مباشرة.

وأدلى راماسوامى بتصريحات قوية خلال المناظرة، منها "أنا الشخص الوحيد على المنصة الذى لم يُشترى أو يدفع له أموال". وهاجم خصومه، ووصفهم بدمى للجان العمل السياسى الكبرى، والذين كانوا يستخدمون شعارات معدة مسبقا لمهاجمته.



مناظرة

وتقول أسوشيتدبرس إن راماسوامى بدا وكأنه يراهن على أن ناخبى السباق التمهيدى يفضلون قول شئ يبقى فى الذاكرة عن فعل هذا الشىء. لم يكن لدى منافسيه أى من ذلك.