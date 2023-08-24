اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 09:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لافروف لجوتيريش: سنعود لاتفاقية الحبوب إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها

الخميس، 24 أغسطس 2023 09:39 م
لافروف لجوتيريش: سنعود لاتفاقية الحبوب إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها لافروف
أ ش أ

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 أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، إن موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها

وأضافت الخارجية الروسية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم /الخميس/، إنه ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرجى لافروف موقف موسكو بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسى.

 

 


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