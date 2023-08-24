قمر صفر فى التربيع الأول اليوم وفرصة مثالية للتصوير ورصد تفاصيل سطحه

كتب محمود راغب

يرصد قمر صفر فى طور التربيع الأول اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 بسماء مصر والعالم العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا الى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثى الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.