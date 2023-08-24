قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.