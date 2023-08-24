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قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:57 م
قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.
 
 

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