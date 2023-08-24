قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.
قرار جمهورى بتكليف تامر فرجانى قائما بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإداريةالخميس، 24 أغسطس 2023 03:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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