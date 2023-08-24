اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 10:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار جمهورى بالموافقة على منحة إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:10 ص
قرار جمهورى بالموافقة على منحة إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق الرئيس السيسى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25 يوليو 2022، بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى وبنك كريدى أجريكول-كوريا بقيمة 64 مليونًا و180 ألفا و900 يورو؛ لاستكمال تمويل توريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 أبريل 2023.

نُشر القرارين في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

 

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

مترو الانفاق

مترو انفاق القاهره

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

مترو أنفاق القاهرة



الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية فى كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم بمراكز الإصلاح

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:05 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستمرار بتطبيق الأسعار المعلنة للكهرباء منذ 2021

الجمعة، 18 أغسطس 2023 04:36 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار تجديد تعيين وليد سامي جمال الدين رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:29 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس عاما

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:29 م

قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول للمترو

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة