قرار جمهورى بالموافقة على منحة إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 211 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25 يوليو 2022، بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى وبنك كريدى أجريكول-كوريا بقيمة 64 مليونًا و180 ألفا و900 يورو؛ لاستكمال تمويل توريد 32 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 أبريل 2023.