اليوم السابع
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عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: بريكس رئة جديدة للاقتصاد المصرى

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:59 م
عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: بريكس رئة جديدة للاقتصاد المصرى الدكتورة زينب الغزالى
كتب هانى الحوتى

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أكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان انضمام مصر لتجمع دول بريكس يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
 
وقالت ان هناك عوامل مهمة توضح مدي أهمية التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المجموعة تجلعنا متحمسين الي تفعيل المعاملات في اطار المعاملات التجارية والتبادل السلعي وبالنقد المحلي لكل دولة مما يخفف الضغط علي الطلب علي العملات الأجنبية.
 
وأكدت انه من اهم العوامل التي تجعل من انضمام مصر لتجمع دول بريكس خطوة إيجابية اتاحة التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 بالمئة من سكان العالم سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 بالمئة من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 بالمئة من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
 
وأشارت الدكتورة زينب الغزالي الي ان الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات بالاضافة الي الاستفادة من اتجاه دول التجمع للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات متنوعة.
 
وقالت أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية من أهمها اتاحة فرص كبيرة لتنشيط الصادرات المصرية وتعزيز حركة التبادل التجاري و إقامة الاستثمارات المشتركة.

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