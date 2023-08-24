عبدالكريم العيسى يمنح شوقى علام العضوية الشرفية برابطة الجامعات الإسلامية

أعلن الدكتور عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية عن منح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- العضويةَ الشرفية فى رابطة الجامعات الإسلامية؛ نظرًا لمجهوداته الكبيرة فى إثراء الحياة العلمية والإفتائية.

وتعدُّ الرابطة مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام 1389هـ-1969م لتجمع فى عضويتها جلَّ الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مختلف أنحاء العالم، التى تقدم دراسات فى مجالات العلوم الإسلامية والعربية أو تقوم بالبحث العلمى فى هذه المجالات.

كما تهدُف إلى التنسيق بين الجامعات الإسلامية فى مجال المناهج الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية بما يحقِّق التقارب والتكامل فيما بينها، وتنمية التعاون العلمى والفكرى والثقافى بين الجامعات الأعضاء والجامعات الأخرى فى مختلف أنحاء العالم.