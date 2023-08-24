طوارئ فى أوروبا بسبب الحرارة الشديدة وحرائق الغابات بعدة دول

فاطمة شوقى

أعلنت بعض الدول الأوروبية حالة الطوارئ بسبب موجة الحر الشديدة التي تعانى منها القارة العجوز ، والتي تسببت في العديد من الحرائق في الغابات، وطلبت السلطات من السياح والمواطنين تعزيز إجراءات الحماية بسبب اشعة الشمس الشديدة فيما يعمل افراد الفرق على مكافحة الحرائق في دول مثل إسبانيا واليونان.

تشهد أوروبا، وخاصة في البلدان الواقعة إلى الجنوب، واحدة من أكثر موجات الحر عدوانية في تاريخها يوم الأربعاء، بسبب درجات حرارة أعلى من 40 درجة، وهو أمر غير معتاد تقريبًا في أواخر الصيف.

وبالمثل، تظل البرتغال في حالة تأهب تحسبًا للحرائق، حيث تجاوزت درجات الحرارة في نصف أراضيها 40 درجة في اليوم السابق، ووصلت إلى 45.6 في وسط البلاد.

من جانبها، تشهد إسبانيا موجة رابعة من حرارة الصيف؛ وصلت درجة الحرارة اليوم في سرقسطة إلى 43 درجة وتم إصدار تنبيه أحمر (شديد) لإقليم الباسك، مع درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة.

وعلى نحو مماثل، من المعروف أن حريقاً اندلع في جزيرة تينيريفي، في جزر الكناري، في الأيام الأخيرة، حيث تم إجلاء الآلاف من الأشخاص وتدمير نحو 15 ألف هكتار.

وبدورها، أُعلن في فرنسا أنها وصلت في اليوم السابق إلى 27.1 درجة من المتوسط ​​الوطني، وهو رقم قياسي لهذا التاريخ (بعد 15 أغسطس)؛ ما يعتبر أحر يوم تم تسجيله على الإطلاق.

وفي إيطاليا، سُجلت درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​الموسمي بخمس وسبع درجات، وعلى ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، في المنطقة الجبلية بجبال الألب، تم تسجيل 15 درجة. والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأنهار الجليدية، ولهذا أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ.

وكذلك في جبال الألب السويسرية، ارتفع خط درجة الصفر إلى 5298 مترا، وهو رقم قياسي منذ بداية هذه القياسات عام 1954. كما سجلت تركيا درجة حرارة تاريخية، حيث وصلت إلى 49.5 درجة في بلدية في المنطقة من غرب الأناضول.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن هذه الأحداث المتطرفة تتزايد حدتها بسبب تغير المناخ، الذي يسبب أيضًا فترات جفاف متكررة وطويلة ومكثفة بشكل متزايد.