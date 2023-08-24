اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 11:10 ص
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طقس بورسعيد اليوم.. اعتدال فى درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:00 ص
طقس بورسعيد اليوم.. اعتدال فى درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إعتدال في درجات الحرارة، واستمرار ارتفاع الرطوبة، وبلغت درجة الحرارة في محافظة بورسعيد 28 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 69%، ووصلت سرعة الرياح 3 كم/ الساعة. 
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتي القاهرةالكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 
 
وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم (فى الظل ) علي بعض مناطق الجمهورية هي : القاهرة 33 درجة مئوية، الإسكندرية 31 درجة مئوية، شرم الشيخ 39 درجة مئوية، سوهاج 40 درجة مئوية، الغربية 32 درجة مئوية، ودمياط 30 درجة مئوية. 
 
 

 

 


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