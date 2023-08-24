اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 08:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت

الخميس، 24 أغسطس 2023 08:00 ص
طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت طقس الخليج
وكالات

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

السعودية
 
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه سوف يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
 
الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

الكويت 

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مثيرة للغبار .. درجة الحرارة الصغرى: 30 °ﻡ

البحرين
 

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب خلال النهار أحياناً.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .

 
 
 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين



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