طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار بالكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.
وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.
الكويت
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مثيرة للغبار .. درجة الحرارة الصغرى: 30 °ﻡ
أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب خلال النهار أحياناً.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة