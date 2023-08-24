اليوم السابع
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ضبط صاحب مخزن يجمع السلع المدعمة فى القاهرة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:41 ص
ضبط صاحب مخزن يجمع السلع المدعمة فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن للمواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة "زيت طعام مكرونة" والمحظور تجميعها بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1,737 طن زيت طعام – 776 كيلو جرام مكرونة) جميعها غير مصحوبة بأية مستندات يدل على مصدرها.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بـدون تـرخيص وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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مواد غذائية

المرج

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اربح غير شرعية



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