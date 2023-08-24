اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة فى بنى سويف

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:12 م
ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة فى بنى سويف وزارة الداخلية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من (عامل توصيل طلبات) لمضايقته نجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.
 
وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير أية محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبحوزته دراجة نارية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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