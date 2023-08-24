شيخ الأزهر يوجه بمضاعفة إعانة سبتمبر بمناسبة بدء الدراسة والمولد النبوى

كتب لؤى على

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشرف على "بيت الزكاة والصدقات" بمضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر سبتمبر 2023م، لجميع المستحقين بمناسبة المولد النبوى الشريف، وبدء العام الدراسى الجديد.

وأعلن "بيت الزكاة والصدقات" عن موعد بدء صرف الإعانة الشهرية لشهر سبتمبر، من فروع البنوك ومكاتب البريد، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

وأشار "بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ" فى بيان له اليوم الخميس الموافق 24 من أغسطس 2023م، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة فى تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصرى حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات فى مصارفها الشرعية؛ أعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].