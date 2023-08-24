اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 12:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولى للهيئات التعليمية لتدريب الضباط والمهندسين البحريين

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:00 ص
شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولى للهيئات التعليمية لتدريب الضباط والمهندسين البحريين جانب من اللقاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء خالد عرفه نائب مدير ميناء العريش، والربان إسلام أبو العطا حسن المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمركز بان عرب للملاحة.
 
جاء اللقاء للتنسيق نحو عقد المؤتمر الدولي والاجتماع السنوي للهيئات التعليمية والجامعات والأكاديميات المعتمدة لتدريب الضباط والمهندسين البحريين في التحكم الديناميكي للسفن الحديثه، والذي يقام برعاية المعهد البحري البريطاني وهي هيئه دوليه رسميه لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية في الفترة من 20 الى 21 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.
 
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي الجهات المعتمدة من 79 دولة مشاركة في المؤتمر باستضافة مركز بان عرب للملاحة الالكترونيه والمحاكيات.
 
واشار المير التنفيذي للمركز ان مركز بان هو مركز معتمد اول مركز معتمد في مصر وافريقيا والشرق الاوسط من المعهد البحري البريطاني وهو الهيئة الدولية الرسمية لاعتماد المراكز التعليمية والعضو الاستشاري الدائم بالمنظمة البحرية الدولية.
 
لافتا انه من المخطط ان يتم مناقشه مواضيع الطاقة المتجددة والمتطلبات الاخيرة العاملين على السفن، والتلوث الهوائي وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من السفن وتأثيرها على تغير المناخ.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

مؤتمر دولي

الهيئات التعليمية

تدريب الضباط والمهندسين البحريين

الطاقة المتجددة

التلوث الهوائي

تقليل الانبعاثات الكربونية

المعهد البحري البريطاني

مدينة شرم الشيخ

مؤسسات دولية

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة