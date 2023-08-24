"سباق الزمن".. محافظ بورسعيد: عام على الانتهاء من إقامة إنشاءات استاد المصرى

بورسعيد - محمد عزام

تسابق الجهات المنفذة لمشروع انشاء استاد النادي المصري، الزمن في إقامة الإنشاءات الخاصة به، وبداية تنفيذ حلم بورسعيد الذي استجابت لتحقيقه القيادة السياسية بتشييد الاستاد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ ليكون هذا المشروع على خطى الجمهورية الجديدة في أعمال البناء والتطوير والتنمية في كافة المجالات الصناعية والسياحية والرياضية وغيرهم، وذلك لتقديم الخدمات وتحقيق رغبات ومطالب الأهالي.

وفي استجابة لمطالب أهالي محافظة بورسعيد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء استاد النادي المصري، علي أن يتم الانتهاء منه خلال 18 شهر.

بدأ الحفر في مارس الماضي، بعد أن تم استكمال أعمال هدم الإستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت ل 10 أشهر، واستهدفت أعمال الحفر 48 ألف متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية التي تتم الآن لمدة 8 أشهر ويتم الإستكمال لأعمال التشطيبات والتجهيزات 10 أشهر، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن النادي المصري البورسعيدي أمن قومي للمحافظة، مشيرا إلى أن تشجيع النادي المصري يدل على الانتماء للمحافظة.

ويتفقد المحافظ، موقع الإنشاء بشكل مستمر لمتابعة سير العمل من الأعمال الخرسانية والإنشائية الموجودة بالموقع، ويتم ذلك دورياً، وتم قبل ذلك مرافقة الجهات التنفيذية للمحافظ، وكذلك كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع.

ودائماً ما يوجه المحافظ، مسئولي المشروع والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس الإدارة للنادي ومدير عام الإسكان ببورسعيد، والمتابع للمشروع من مجلس إدارة النادي المصري، بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على استمرار دعم سير العمل معنويًا وماديًا، موضحاً أن ذلك الكيان المزمع إنشاؤه هو حلم لكل بورسعيدي.

وأوضح المحافظ، إن سعة استاد النادي المصري الجديد، من 18 إلى 20 ألف متفرج، ليتخطى سعة الإستاد القديم الذي كان 17500 متفرج، وستكون المرافق والخدمات وآليات العمل به على أعلى مستوى،مشيراً أن هناك تواصل دائم مع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة.

وتقدم المحافظ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وينتظر أهالي محافظة بورسعيد، ملامح المشروع الذين يطمحون له ورؤية فريقهم المفضل "النادي المصري" يلعب على هذه الأرض وذلك بعد إنقضاء 5 شهور من بداية الحفر، وظهور الأعمدة الخرسانية في موقع مشروع إنشاء استاد النادي المصري.



استاد النادي المصري



الأساسيات للاستاد



الحديد والخرسانات بالموقع



العاملين في الموقع



المعدات تعمل في الموقع



خرسانات استاد المصري



خرسانات الاستاد



علم المصري وسط عمال الموقع



موقع استاد المصري



موقع العمل ف استاد النادي المصري



موقع العمل